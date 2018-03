Kes hukkusid Prantsusmaa väikelinna šokeerinud terrorirünnakus?

Reedel toimunud rünnak oli ohvriterohkeim, mis president Emmanuel Macroni ametiaja jooksul Prantsusmaal aset leidnud. 25-aastane terrorist Redouane Lakdim oli küll politseile võimaliku ekstremistina teada, aga julgeolekuteenistuste sõnul polnud alust arvata, et ta reaalselt rünnaku korraldaks. Ründaja tapeti politsei poolt.

Hukkunuid mälestati Trébesi linna Saint-Etienne'i kirikus. Rünnak vapustas 5000 elanikuga väikelinna ning elanikud on toonud lilli ka rünnaku toimumiskohta ehk Super U poe juurde.

Kes rünnakus hukkusid?

Super U poes tulistas terrorist sealset lihunikku, 50-aastast Christian Medvési. Lihunik oli aktiivne tervisesportlane, minevikus oli ta korra isegi valimistel kandideerinud. Tema sõber ütles kohalikule ajalehele La Depeche du Midi: «Me ei tea veel, mis juhtus, aga Christianit tundes kujutan ette, et ta üritas sekkuda.»

Kangelaslik politseinik on saanud selle terrorirünnaku sümboliks ja tunnusnäoks ning tema tegevust on kirjeldatud näitena ülimast julgusest.

Kuigi politsei suutis suurema osa pantvangidest supermarketist vabastada, hoidis terrorist üht naist inimkilbina enda ees. Kõrge politseiametnik Beltrame pakkus, et võib end naise asemel hoopis ise pantvangi anda.

Samal ajal jättis ta käima ka telefonikõne, et tema ametivennad kuuleksid, mis hoones sees toimub ja saaksid oma tegevust vastavalt koordineerida. Paraku kostus poest lask ja seejärel sisenes sinna politsei eriüksus, mille liikmetel õnnestus terrorist tappa. Lakdimi tegevuse tagajärjel sai Beltrame raskelt vigastada ja suri eile hommikul haiglas.

Tema vend Cedric sõnas Prantsusmaa raadiojaamale eile: «Ta andis oma elu võõraste eest. Ta pidi teadma, et tal pole tõenäoliselt võimalust (ellu jääda). Kui see teda kangelaseks ei tee, siis ma ei tea mis teeks.»

Politseiniku nõbu Florence Nicolic lausus: «Kuigi me olime juhtunust kuuldes üllatunud ja šokis, siis polnud me selles mõttes üllatunud, et tegu oli asjaga, mida ta ilma kõhlemata teeks.»