Puigdemont peeti Saksamaal kinni

Puigdemonti esindaja sõnul oli Kataloonia endine liider kinni peetud pärast Taani ja Saksamaa piiri ületamist. Esindaja Jaume Alonso-Cuevillase sõnul on poliitikut hästi koheldud ja ta on toimetatud politseijaoskonda.

Schleswig-Holsteini liidumaa maanteepolitsei pidas Puigdemonti kinni kell 11.19, ütles Saksa politsei kõneisik AFP-le, lisades, et seda tehti Hispaania antud üle-euroopalise vahistamisorderi alusel.

Puigdemonti partei kõneisik Anna Grabalosa kinnitas samuti tema kinnipidamist. «See juhtus, kui ta ületas Taani-Saksa piiri. Teda koheldakse hästi ja kõik tema advokaadid on seal (politseijaoskonnas). See on kõik, mida ma saan öelda,» sõnas ta.