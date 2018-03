Natsiskandaal: Hitleri pilte jaganud Austria valitsuserakonna liikmed visati parteist välja

Kaks erakonna liiget olid kuue inimese hulgas, kelle kodud politsei läbi otsis. Läbiotsimised korraldati Subenis, sest võimud kahtlustasid isikuid natside ülistamises. See on Austria seaduste kohaselt keelatud.

Kohalik FPÖ esindaja Erwin Schreiner ütles, et isikud visati erakonnast välja ning neil soovitati tungivalt nõunikuametist loobuda. «FPÖs on nulltolerants Kolmanda riigi ülistamise suhtes,» sõnas Schreiner Austria pressiagentuurile.

FPÖ asutati 1950. aastatel endiste natside poolt, aga viimastel aastatel on üritatud oma mainet parandada ning erakonna liidri sõnul mõistetakse igasugune ekstremism hukka. Alates detsembris valitsusse pääsemisest on aga erakond kimpus olnud mitmete natsiskandaalidega. See on kriitikute sõnul märk, et partei on endiselt koduks natside toetajatele ning rassistidele.