«Kokaiinibeibed» smugeldasid Instagramis populaarsuse kogumise nimel hiiglasliku koguse narkootikume

Kaks neidu said hiljem tuntuks kui Kokaiinibeibed. Nimi pärineb sellest, et Austraalia võimud tabasid narkokoerte abil naised koos 95 kilogrammi kokaiiniga, mis oli nende kohvritesse peidetud.

End veebruaris süüdi tunnistanud Roberge pidi tööga teenima umbes 100 000 dollarit (umbes 81 000 eurot). Kohtus väitis naine, et teda ei ahvatlenud tööd tegema mitte raha, aga hoopis võimalus teha endast eksootilistes kohtades pilte, et nende abil suhtluskeskkonnas Instagram tähelepanu ja «meeldimisi» võita.

Populaarsust Roberge tõepoolest võitis, sest lisas hulgaliselt bikiinipilte ja teisi fotosid oma seiklustest. Vahistamisel eitasid naised igasugust seost narkootikumidega ning väitsid, et ei tea kokaiinist midagi. Hiljem muutsid nad kergema karistuse lootuses oma tunnistusi.

Roberge ütles kohtus, et ei olnud narkootikumide müügiga seotud ning väitis, et ta pidi lihtsalt kruiisil viibima, olles kattevarjuks teiste inimeste tegevusele.

«Vanglas olles olen kohtunud inimestega, kes sõltuvuse küüsis on. Ma ei taha selles osaline olla. Mul on tõesti kahju, pidanuksin mõtlema tagajärgedele ja mitte sellele, mida selle eest saan,» ütles naine kohtule.

Roberge' üks kaasosalistest Isabelle Lagace tunnistas end novembris süüdi, saades karistuseks vähemalt nelja ja poole aasta pikkuse vangistuse. Lagace sõnul võttis ta töö vastu, sest tahtis vabaneda 20 000 dollari suurusest võlast. Süüdi on end tunnistanud ka kaasosaline Andre Tamine, kellele pole veel karistust määratud.

Roberge' esindanud Austraalia advokaat väitis, et naine on üks kõige koostööaltimaid vange terve süsteemi peale, kellel on hea võimalus pääseda kerge karistusega. Roberge pole veel oma karistust teada saanud.