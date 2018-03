Saudi Araabia pealinnas sai raketirünnakus surma inimene

Varem oli riiklik meedia teatanud, et pealinna kohal tulistati alla ballistiline rakett. Hiljem täpsustati, et rakette oli kokku seitse.

Alates novembrist on huthimässulised tulistanud mitmed rakette Saudi Araabiasse, mis kõik on siiani alla lastud.

Ühendriikide kaitseminister James Mattis ütles neljapäeval Saudi kroonprintsile Mohammad bin Salmanile, et Saudi Araabia ja USA peavad tegema "kiireloomulisi jõupingutusi" Jeemeni sõja rahumeelseks lahendamiseks. Mattise sõnul on ÜRO uue Jeemeni eriesindaja ametissenimetamine võimalus kiirendada konflikti poliitilist lahendamist ja Saudi Araabia on "osa lahendusest".