Kemerovo põleng sai ilmselt alguse laste mängualalt

Kuidas põleng täpselt puhkes, on endiselt selgusetu. Telekanali NTV andmeil võis tulekahju alguse saada lühisest karusselli juures või mänguautomaadist.

On väidetud ka, et tuli lahvatas laste mänguväljakul, kus on muuhulgas batuute ja vahtkummist atraktsioone.

Kemerovo oblasti asekuberner Vladimir Tšernov ütles ajakirjanikele, et on ka võimalus, et batuut võis süttida, kui lapsed mängisid tikkude või välgumihkliga. «Esialgse versiooni kohaselt oli ühel lapsel kaasas välgumihkel. Leegid said alguse vahtkummiga kaetud alalt, mis süttis kui püssirohi,» rääkis Tšernov TASSile.

Ka keskuse omanikud on rääkinud kohalikule meediale võimalusest, et hoone süttis tulega mängvate laste käe läbi.

Interfaxi teatel peavad ametivõimud siiski tõenäolisemaks versiooni, et kusagil tekkis lühis või olid elektrijuhtmed ülekoormatud.

Asekuberner Tšernov ütles ka, et esines mitmeid rikkumisi. Muuhulgas olevat olnud keskuses asuvate kinosaalide uksed suletud, nii et inimesed ei saanud leekide eest põgeneda.

Tema sõnu kinnitasid tunnistajad, kelle väitel ei käivitunud keskuses häiresignaal ning inimesed said põlengust teada alles siis, kui evakueerumiseks enam aega polnud.

Kinos viibinud Dmitri Horošev rääkis, et esialgu ei saanud ta arugi, et hoone oli leekides. «Kui kinosaali uks lõpuks avanes, ei olnud midagi näha, oli vaid kuum suits,» ütles ta Komsomolskaja Pravdale. Ta kirjeldas, kuidas väikesed lapsed karjusid ja otsisid oma vanemaid ning meeleheitel inimesed lõhkusid aknaid ja hüppasid sealt välja.

Horoševi sõnul ei saabunud tuletõrje piisavalt kiiresti ning ka evakuatsiooniteed esimesel korrusel olid suletud.

Põlengu puhkemise ajal abikaasa ja pojaga kaubanduskeskuses olnud Anna Zaretšneva postitas sotsiaalmeediasse toimuvast video. Tema sõnul ei käivitunud häiresignaal, kinos ei pandud tulesid põlema ning film jooksis ekraanil edasi.

Perekond pääses keskusest välja, kui teised külastajad neid leekide eest hoiatasid.

Keskust pole õnnestunud veel läbi otsida, sest päästetöid raskendavad põlengu käigus tekkinud mürgised aurud.

Pühapäeva õhtul puhkenud tulekahjus sai surma vähemalt 64 inimest, kuue inimese surnukehad on endiselt leidmata, ütlesid ametnikud täna.

Hukkunute seas võib olla peaaegu terve klassitäis koolilapsi, kes olid keskuses koos oma õpetajaga vaatamas multifilme. Vene meedia väitel läks õpetaja ise keskusesse jalutama ja jättis lapsed omapäi kinosaali, kus nad ei suutnud välja pääseda.