Analüüsifirma õhutas Läti valimiste eel rahvuslikke pingeid

Briti ringhäälingu BBC saate Sunday Politics meeskond tutvus Cambridge Analyticaga seotud Briti firma SCL Electionsi koostatud brošüüriga, mis tõenäoliselt on valminud enne 2014. aastat.

Muuhulgas väidetakse dokumendis, et SCL Elections teadlikult kasutas ära ja võimendas rahvustevahelisi pingeid Lätis 2006. aasta parlamendivalimiste eel, et aidata oma klienti.

Nii on brošüüris kirjas, et kui arvamusküsitlused enne 2006. aasta valimisi näitasid, et Läti inimestele valmistas enim muret majandusega seonduv ning samuti tööpuudus ja kuritegevus, siis SCL Elections jõudis teistsugusele järeldusele.