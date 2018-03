Malaisia tahab valeuudiste levitajad vangi panna

Nii mitmedki riigid kaaluvad meetmeid libauudistega võitlemiseks, kuid inimõiguste ühendused on hoiatanud, et autoritaarsed riigid võivad näha selles võimalust rahulolematuse mahasurumiseks.

Malaisia peaminister Najib Razak on juba varemgi rünnanud nii poliitikuid kui ka ajakirjanikke, kes on teda süüdistanud suures ulatuses riisumises riiklikust arengufondist 1MBD. Nii peaminister kui fond on mõlemad rikkumisi eitanud.

Seaduseelnõu libauudistega võitlemiseks on tekitanud kartust, et valitsus üritab meediat suukorvistada enne valimisi, mis tuleb välja kuulutada hiljemalt tänavu augustiks, kuid mis eeldatavasti toimuvad varem.

Malaisia opositsiooni parlamendisaadiku Charles Santiago sõnul on eelnõu võimas relv valitsuse käes, et vaigistada vastupanud riigis. «See on ajastatud valimisteks ja sellega vaigistatakse arutelu 1MDB küsimuses,» ütles ta.

Seaduseelnõus öeldakse, et kuna libauudised on muutunud üleilmseks probleemiks, siis on regulatsiooni eesmärk kaitsta avalikkust ja tagada sõnavabadust.

Seaduse kohaselt saaks iga inimest, kes võimude hinnangul on süüdi valeuudiste loomises või levitamises, karistada kuni kümneaastase vangistuse või kuni 500 000 ringgiti (100 000 euro) suuruse trahviga. Seejuures oleks võimalik vastutusele võtta ka neid inimesi, kes levitavad Malaisiat puudutavaid nn valeuudiseid välismaal.