Slovakkia parlament avaldas uuele valitsusele usaldust

Analüütikute hinnangul jääb Fico kulisside taga niite tõmbama, kuna ta on Pellgrini erakonna Smer-SD esimees.

Pellegrini ja ametist lahkunud siseminister Robert Kaliňák on erakonna aseesimehed.

Pellegrini avaldas enne esmaspäevast usaldushääletust lootust, et tema kolmeparteilise koalitsioonivalitsuse heakskiitmine taastab riigis stabiilsuse.

"Me teeme kõik võimaliku tagamaks, et ausad inimesed saavad hästi elada ning need, kes sooritavad kuritegusid, saavad karistada," ütles ta uudisteagentuurile TASR.