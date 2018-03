Ida-Ghoutast lahkus seni suurim mässajate ja tsiviilisikute konvoi

Sada bussi kokku 6749 inimesega, kellest umbes veerand olid võitlejad, lahkusid enklaavi osast, mis oli islamistliku rühmituse Faylaq al-Rahman mässuliste kontrolli all, vahendas Süüria riiklik uudisteagentuur SANA.

Venemaa-toetatavad Süüria valitsusväed ja nendele lojaalsed võitlejad alustasid 18. veebruaril brutaalset pealetungi, mille käigus on tagasi hõivatud üle 90 protsendi endisest mässuliste kantsist Ida-Ghoutast.

Moskva on aidanud seni saavutada kaks inimeste Ghoutast evakueerimise lepet.

Kokkuleppest Faylaq al-Rahmaniga teatati läinud reedel ja see jõustus järgmisel hommikul.

Süüria president Bashar al-Assad on kasutanud selliseid kokkuleppeid, et võtta tagasi alasid, mille režiim on seitse aastat tagasi alanud ülestõusu järel kaotanud.