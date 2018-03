Kemerovo põlengus teadmata kadunud lapse viimane kõne: ütle emale, et ma armastan teda

«Kell 16.11, kohe pärast põlengu puhkemist helistas mu vennatütar Vika ja ütles, et nad põlevad, aga kinosaali uksed on kinni. Ma rääkisin talle, et ta kataks nina kinni ja hingaks läbi riide. Aga tema ütles mulle: ««Ütle emale edasi, et ma armastan teda», ja siis kõne katkes,» rääkis kadunuks jäänud tüdruku sugulane Komsomolskaja Pravdale.

Terve klass jäi tulevangi

Põlengu puhkemise ajal olid seansid kolmest kinosaalist kahes, ühes näidati «Sherlock Holmesi » ja teises «Peeter Pikkkõrv». Viimast filmi vaatas terve Treševski kooli 5 a klass, kes oli tulnud Kemerovosse tähistama koolivaheaja algust koos klassijuhataja ja kahe lapsevanemaga. Täiskasvanud pääsesid, sest ei jäänud multifilmi vaatama ja läksid keskusesse jalutama. Lapsed jäid kinosaali lõksu.

Komsomolskaja Pravda teatel püüdsid mitu neljandale korrusele lõksu jäänud inimest aknast alla hüpates end päästa. U 30aastane mees sai hüpates viga ja möödakäijad andsid talle autoapteeki kasutades esmaabi. Samuti alla hüpanud u 11-14-aastane poiss aga ei suutnud hüpata kangani, millega juures olnud inimesed tahtsid teda kinni püüda. Ta kukkus vastu varikatust ja ei jäänud ellu.

Venemaa Kemerovo elanik Ljubov Vasenko oli 25. märtsil süttinud kaubanduskeskuse Talvine Kirss neljanda korruse basseinis, kui puhkes põleng.

«Meid oli basseinis kümmekond inimest, kui meile karjuti, et peaksime jooksma, ja me ei jõudnud isegi riidesse panna, haarasime kappidest riided kaasa,» rääkis Vasenko Komsomolskaja Pravdale. Basseinis olnud inimesed jooksid katusele, üks meestest sattus paanikasse ja tegi ettepaneku alla hüpata, sest katus kukub kohe sisse. «40 minutit helistasime igale poole, karjusime rõdult, et meid päästetaks, kuid kedagi ei tulnud.»

Lastemängualal kasutati küünlaid

Kaubanduskeskuse turvamehe sõnul möödus ta põlengupaigast umbes viis minutit enne õnnetuse algust, kirjutab lenda.ru. «Sel hetkel paigaldati seal lauakesi, midagi tähistati. Mäletan kindlasti, et neil olid küünlad,» rääkis turvamees. Mehe sõnul läks ta kaugemale, et tegeleda teismelistega, kes küll mängisid, kuid ei tahtnud maksta. «Ajasin kümmekond poissi-tüdrukut tänavale ja kui nad välja läksid, siis märkasin, et kuskilt tuleb suitsu,» meenutas mees 25. märtsi sündmusi. Põlengukohas oli palju väikseid lapsi, kes tegid dinosaurustega pilti. «Ma jooksin sinna ja tassisin nii palju lapsi välja kui vähegi võimalik. Seal oli väga palju suitsu…»

Kinosaali jäänud lapsi ei õnnestunud päästa

«See oli õudne, mis toimus,» meenutas pühapäevast katastroofi koos perega kohapeal olnud Anna Zartšneva. Kemerovo keskus oli tema sõnul rahvast täis, parkimiskohti nappis, paljud olid tulnud koos peredega. «Keset filmi tehti äkki uksed lahti ja keegi karjus, et on tulekahju,» rääkis naine. Tema sõnul filmi näitamist ei katkestatud ning saali ei valgustatud. Rahvamass murdis ühest väiksest uksest välja.