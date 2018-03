Toetus Trumpile on üle pika aja kõige kõrgem

Kuigi presidendi üldine populaarsus on kasvanud, püsib muutumatuna nende inimeste hulk, kes on tema tegevusega väga rahul (28 protsenti) või pole absoluutselt rahul (46 protsenti).

Suurim toetus on Trumpi majanduspoliitikale. Vastanutest 48 protsenti kiitis selle heaks. Seejuures on tegu ainsa valdkonnaga, kus tema poliitika pooldajaid on rohkem kui vastaseid.

Kaubanduse küsimustes, millele president on hiljuti palju tähelepanu osutanud, toetab Trumpi tegevust vaid 38 protsenti küsitletutest ja vastu on 50 protsenti.

Trumpi välispoliitikat toetab 39 protsenti küsitletutest. Seejuures 47 protsenti leidis, et president on käitunud Venemaaga liiga pehmelt. Küsitlus korraldati siiski enne USA esmaspäevast otsust saata riigist välja 60 Vene diplomaati.

Küsitluse korraldamise ajal on meedias kajastatud põhjalikult Donald Trumpi eraelulisi skandaale ja kuigi need ei paista avaldavat mõju tema üldisele toetusele, usub kaks kolmandikku ameeriklastest, et naised, kes enda väitel on olnud Trumpi armukesed, räägivad tõtt.