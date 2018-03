Venelased pahased: Kemerovo põlengu ajal olid tele-eetris mängusaated ja filmid

Üks, kes vähemalt 64 inimese elu nõudnud põlengu kajastust häbiväärseks nimetas, on ajakirjanik Ilja Varlamov. Ta postitas kaadreid sellest, mida näidati teleris õnnetuse ajal: muuhulgas oli eetris telemäng, mängufilm ja saatelõik, kus Vene president Vladimir Putin paistis mängivat tiibklaveril.

On neidki, kelle arvates vältisid telekanalid 25. märtsi õhtul katastroofist rääkimist, kuna võimud ei soovi nn halbadele uudistele tähelepanu tõmmata. Näiteks tõstis Jelizaveta Aleksandrova-Zorina Facebookis esile telekanali Rossija jutusaadet, kus saatejuht Vladimir Solovjov arutles küsimuse üle, miks Ameerika Venemaad vihkab.

Facebooki kasutaja Natalja Gevorkjan võrdles Kemerovo katastroofi kajastust allveelaeva Kursk uppumise kajastusega 2000. aastal, väites, et ajakirjanduse kvaliteet on vahepealsete aastatega kahanenud.

Kreml on etteheiteid traagilise teema teadlikust vältimisest nimetanud absurdseks ja rumalaks.

Meduza tõi ka välja, et NTV oli ainus üleriigiline Vene telekanal, kelle pühapäevases programmis on pealelõunane uudistesaade ning see algas lõiguga Kemerovost. Laia vaadatavusega kanalid Rossija-1 ja Pervõi Kanal rääkisid tulekahjust Siberi meelelahutuskeskuses aga esimest korda oma õhtuses uudistesaates.