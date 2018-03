Prantsuse terrorist oli hiljuti politseisse ülekuulamisele kutsutud

Politsei on praeguseks kinni pidanud Lakdimi 18-aastase tüdruksõbra, kes on võtnud vastu islamiusu ja radikaliseerunud, ning 17-aastase sõbra.

Asjaolu, et Lakdim oli terroris kahlustatavate jälgimisnimekirjas on toonud kaasa parempoolsete ja paremäärmuslike poliitikute süüdistused, et president Emmanuel Macroni valitsus on islamistide vastu liiga leebe. Paremäärmuslaste liider Marine Le Pen on nõudnud siseministri tagasiastumist.