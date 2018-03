Perekond Lillevälja tragöödia: Kemerovo põlengus hukkusid kõik nende tütred

Aleksander Lilleväli (portaali MK.ru andmetel on isa nimi Anajev -toim) tõi pühapäeval kolm tütart Kemerovo kaubanduskeskusse kinno, Maia ja Ksenja olid 11-aastased, kõige noorem Valeria viieaastane, kirjutab portaali Medusa ajakirjanik Irina Kravtsova. Ta kohtus vanematega vahetult pärast õnnetust põlengupaiga lähistel olevas koolis, kus pered ootasid infot. Isa ostis lastele piletid multifilmile «Scherlock Gnoms», aga ka popkorni ja juhatas nad neljandal korrusel olevasse kinosaali. Isa läks lapsi ootama keskuse esimesele korrusele. Seanss algas kell 14.40 ja poolteist tundi hiljem helistas üks lastest ning ütles isale, et saal on suitsu täis ja ta ei saa oma õdedega saalist välja, sest uks on lukus. Isa kiirustas lastele appi, kuid sel hetkel oli hoone juba suitsu täis.

«Ma jooksin mööda treppe, keegi pistis mulle pihku märja lapi ja ma katsin sellega nina. Kui jõudsin neljandale korrusele, lõin akna sisse, et tõmme oleks üles, aga siis kukkusin,» rääkis Lilleväli. Mehe sõnul hakkas ta üles roomama, kuid sai aru, et tal ei ole jõudu. Mehe sõnul kaotas ta vingumürgituse tõttu teadvuse. «Tütar muudkui helistas ja helistas mulle. Ma ainult karjusin talle telefoni, et ta püüaks välja saada, kuid ei suutnud midagi teha, ees olid juba leegid,» rääkis isa. Mehe silmist voolavad pisarad ja ta pühib neid pidavalt ära.

Suutmata laste juurde välja jõuda, läks mees trepist uuesti alla, et tuua päästjaid üles. Tänavale jõudes kohtas ta esimest päästemeeskonda, kes tahtsid hakata põlengut kustutama ülevalt.

«Ma rääkisin neile, et neljandal korrusel on lapsed luku taga ja neid on vaja välja juhatada, nad on veel elus. Nad olid nõus, kuid tervelt kolm minutit, ****, kolm minutit panid maske ette. Alles siis läksid hoonesse.» Lillevälja sõnul näitas ta päästjatele trepi kätte, mida mööda saaks kiiresti kinno ja nad hakkasid tema järel tulema. «Üks mees ütles neile, et peatrepil on leegid ja nad neetud jooksid tema järele. Mina ütlesin neile: «Andke mulle see suitsusukeldumise mask, ma toon nad ise välja. Aga mulle öeldi, et pole ette nähtud. Kõik peab käima reeglite järgi. Minu tüdrukud põlesid neljandal korrusel sisse.»

Olga Lilleväli tuli kaubanduskeskusesse kohe, kui mees ütles, et lapsed hukkusid.

«Kuni keskus põles, ootasime kuus tundi tänaval, mitte keegi ei tulnud kordagi meie juurde,» rääkis Olga. Politsei oli kaubanduskeskuse ümber piiranud ja naise sõnul olid politseinikud üsna agressiivsed. «Me jooksime mööda tänavat edasi-tagasi, kuni see keskus põles, meid ei lastud ligi, midagi ei selgitatud. /…/ Meie lapsed põlesid, aga meie lihtsalt vaatasime,» rääkis naine.

Aeg-ajalt läheb naine staapi, et uudiseid kuulda, aga neid ei ole. «Staabis topitakse meile võileivad ja küpsised hambusse. Püüdsime mehega kedagi politseinikest peatada, et küsida, mida on oodata, kuid nad lükkasid meid eemale. Lõpuks me ei pidanud mehega vastu ja hakkasime karjuma: «Serdjuk (kohalik kuberner – toim), tule välja», sest kuulsime uudistest, et ta on kuskil siin koolimajas. Saate aru, uudistest kuulsime!!!» rääkis Olga. Õhtul poole kümne ajal haaras Aleksander politseinikul rinnust kinni ja karjus: «Võim, näita meile ennast! Kui palju lapsi hukkus? Mida on meil oodata? Kust saab infot?»

Aleksander tunneb Ilja Serdjukki ja teab, et ka tal on kolm last, seetõttu on ta kuberneri sellisest käitumisest väga nördinud.

Selle poole tunni jooksul, mil ajakirjanik rääkis Olga Lilleväljaga, astus naise juurde kolm korda ametnik ja palus korrata, kui palju lapsi tal hukkus ja kui vanad nad olid. Olga vastas iga kord kuulekalt ja hakkas nutma.

«Meie riigis on nii seatud, et teil tuleb veel mitu korda anda tunnistusi,» ütles ametnik. «Ärge nutke, pisaraid läheb veel tarvis, kõige hirmsam on veel ees,» lisas ta. Kolm last kaotanud vanemad läksid uurija juurde tunnistusi andma.