Suurbritannias on kasvanud mure paremäärmusliku terrorismi pärast

Kokku suunati aastaga Prevent programmi 7631 inimest (aasta varem 6093 inimest). 61 protsenti suunatutest ehk 3704 inimest kahtlustati islamiekstremisimis. See number on kahanenud aastaga enam kui veerandi võrra.

Prevent programm on alates selle algatamisest pidanud tõrjuma süüdistusi, et seda kasutatakse moslemikogukonnal silma peal hoidmiseks ning nii ministrid kui politsei on korduvalt kinnitanud, et eesmärk on võidelda igat laadi äärmuslusega.