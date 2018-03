Kremli lemmikfilosoof Aleksandr Dugin intervjuus Postimehele: rahvas vihkab võimu, aga jumaldab Putinit

Rahvas põlgab ja vihkab võimu hingepõhjani ning arvab, et see koosneb eranditult - lihtsalt eranditult - värdjatest. See on vene teadvuse paradoks! Tsaar on hea, aga bojaarid on halvad. Või konkreetselt: Putin on hea, aga kõik mis tema nimel tehakse, ei kõlba kuhugi. See on väga venelik.