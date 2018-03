Kemerovo põleng: mida me praeguseks teame

-Kemerovo tulekahju ohvrite lähedaste moodustatud staapi sõnul on aga nendeni jõudnud informatsioon 67 endiselt teadmata kadunud isiku kohta. Varemalt teatas kohapeal alternatiivse tulekahjus teadmata kadunute nimekirja koostanud algatusgrupi liige Rassim Jarolijev Interfaxile, et talle on antud informatsioon 78 kadunu kohta, kellest umbes 70 protsenti on 11.-13. aastased lapsed.