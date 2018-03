Jaanus Piirsalu: terve Venemaa leinab tulle jäänud lapsi

Ema istub väikse lapsega Moskva kesklinna kohvikus, vaatab ühe silmaga telefonist videoid Kemerovo tragöödiast ja teise silmaga jälgib last. Üks silm peaaegu nutab ja teise silmaga püüab lapsele naeratada. Korraga haarab justku ilma põhjuseta lapse ja kallistab teda. Laps ei saa aru, mis helluseuss nüüd ema hammustas, aga on muidugi rõõmus. Mina näen kõrvallauast, et ema tahab lihtsalt niimoodi oma pisaraid varjata.