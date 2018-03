NATO astus Venemaa karistamisel sammu edasi

NATO peasekretäri Jens Stoltenbergi hinnangul jääb kolmandiku võrra ehk 20 diplomaadile kärbitud Vene esindus alliansi juures just parajalt suureks, et edendada poliitilist dialoogi.

NATO liitus eile diplomaatia varjus spionaažiga tegelevate venelaste väljasaatmise kampaaniaga niimoodi, et see ületas kõik senised persona non grata’ks kuulutamised.