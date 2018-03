May avaldas Putinile kaastunnet

«Lugupeetud Venemaa Föderatsiooni president Vladimir Putin, ma kirjutan Teile, et avaldada oma kaastunnet seoses tragöödiaga, mis juhtus Kemerovo linnas Zimnjaja Višnja kaubanduskeskuses,» märgitakse saatkonna Facebooki kontol avaldatud kirjas.

May lisas, et «Briti rahvas on oma mõtetes ja palvetes nende perekondadega, kes kaotasid oma lähedased nende kohtutavate asjaolude tõttu».