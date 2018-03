VIDEOD «Kas Putin on siin? Tooge ta siis siia!»: vihane rahvahulk nõudis Kemerovos põlengu järel selgitust

Ühes videos nõuab põlengus kolm last, abikaasa ja oma õe kaotanud kohalik elanik Igor Vostrikov kohalikult võimuesindajalt selgitust, miks pole juba kohapeal näha president Vladimir Putinit. «Kas ta on siin?» küsib Vostrikov ametnikult. Rahuldavat vastust saamata kordab vihane mees oma küsimust: «Ma esitasin küsimuse: kas Putin on siin? /…/ Kas ta juba fotosid ja leinakimpe asetab?/…/ Tooge ta siis siia».