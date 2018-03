Trump ei jäta: piirimüüri rahastamist kaalutakse sõjaväe eelarvest

Trump ei olnud leppega rahul ja lubas, et ei kavatse enam taolist lepet allkirjastada.

Pole kuigi selge, kui tõsiselt Trump selle lahenduse elluviimist kaalus, kuid tõenäoliselt kohtaks see kohe Kongressi vastuseisu.

Varem on president lubanud panna piirimüüri eest maksma Mehhiko ning pole endiselt mõttest täielikult loobunud. Viimased plaanid kätkevad Mehhikole kehtestatavaid võlamakseid või kaubandusläbirääkimiste käigus sõlmitavaid kokkuleppeid.

Presidendi mõttemõlgutusi on kinnitanud ka üks administratsiooni vanemliige, kelle sõnul on üks võimalik variant ka piirimaksude suurendamine, millega siis osaliselt müüri ehitust rahastada.

Kindel on aga see, et praegu piirimüüri ehitamisega ei alustata, sest Kongressi vastuvõetud eelarve eraldab vahendeid ainult olemasoleva piiritaristu uuendamiseks.