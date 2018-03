Prantsusmaad vapustas vana naise antisemitismist ajendatud mõrv

Siseminister Gerard Collombi sõnul oli üks kinnipeetutest öelnud teisele, et kuna naine on juut, siis peab tal olema palju raha. Politsei uurib juhtunut muu hulgas antisemiitliku vihakuriteona.

«Selliste stereotüüpide vastu peame me võitlema,» ütles Collomb eile parlamendis.

Kahtlusaluste isikuandmeid pole esialgu avaldatud. Juhtum on taas vallandanud keskustelu Prantsusmaal pead tõstma hakanud antisemitismi üle.

Kurjategijad olid naist mitu korda pussitanud ja seejärel korteri põlema pannud. Uurijad ütlesid esmaspäeval, et kuritegu on tõenäoliselt seotud ohvri usuga.

Üks kahtlusalustest on kahekümnendates aastates naaber, kes tundis naist hästi ja käis samal päeval tema juures, ütles Knolli poeg.

Politseiallikate sõnul on ründaja varem vägistamises ja seksuaalrünnakus süüdi mõistetud. Teisel kahtlusalusel, kes on 21 aastat vana, on varasemad süüdimõistmised vägivaldsetes röövides.