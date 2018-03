Venemaa kaalub USA diplomaatilise esindatuse vähendamist 155 inimese võrra

«Meil on kõik võimalused laual,» vastas asevälisminister Sergei Rjabkov küsimusele, kas Venemaa kavatseb võtta kasutusele 155-inimeselise reservi, mida ei arvestatud USA diplomaatilise esindatuse võrdsustamisel Venemaa omaga USA-s ja mida vähendati Washingtoni otsusel.

«Me peame antud olukorras vaatama terviklikku kogupilti, hindama vaenulikkuse astet, millest Washingtoni ja Londoni Vene-poliitika on läbi imbunud ja juba sellest hinnangust lähtudes langetama otsused diplomaatide USA-st väljasaatmise vastumeetmete osas. Nii et kõik võimalused on laual,» märkis aseminister.