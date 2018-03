Kreml: Putin on valmis Trumpiga kohtuma

Vladimir Putin on endiselt valmis arendama suhteid USA ja teiste riikidega sedavõrd, kui teised riigid selleks valmis on, seal hulgas kohtuma oma Ühendriikide kolleegi Donald Trumpiga, ütles Vene presidendi pressisekretär Dmitir Peskov.

«Putin ja Venemaa on valmis arendama vastastikku kasulikke ja usalduslikke suhteid kõikide riikidega, sh USA-ga just sellisel tasemel, kui meie vastased või partnerid valmis on,» vastas Peskov Interfaxi küsimusele, kas Putin on endiselt valmis kohtuma USA riigijuhiga.