Suurbritanniast välja saadetud 23 Vene kodanikku Ukrainasse ei pääse

SBU on keelanud riiki pääsu 23 Vene kodanikule, kes on seotud Venemaa luureteenistustega ja kes saadeti Ühendkuningriigist välja seotuses Vene föderaalse julgeolekuteenistuse (FSB) endise töötaja Sergei Skripali ja tema tütre mürgitamisega, teatas Ukraina julgeolekuteenistuse pressikeskus.

Endine Vene sõjaväeluure ohvitser Sergei Skripal ja tema tütar Julia mürgitati närvimürgiga 4. märtsil Suurbritannias Salisburys. Mõlemad on jätkuvalt kriitilises seisundis haiglas.

Briti valitsuse teatel viitavad kõik märgid Moskva seotusele mürgitamisega ning Vene valitsus on keeldunud selgitamast, kuidas sai võimalikuks Nõukogude Liidus sõjalisel otstarbel välja töötatud närvimürgi Novitšok kasutamine Suurbritannias. Londoni sõnul oli Venemaal rünnaku sooritamiseks võime, motiiv ja tahe.

Moskva on teatanud, et vastab nn peegelmeetmega ja saadab riigist välja 23 Briti diplomaati ning peatab lisaks Briti Nõukogu tegevuse riigis.

«Vastust tasub oodata õigel ajal. Kõik tehakse selliselt, et see vastaks Vene Föderatsiooni huvidele,» teatas president Vladimir Putini pressiesindaja Dmitri Peskov.

«Venemaa jääb avatuks koostööle kõigi riikidega. Venemaa ei saa seda teha ilma vastastikkuse põhimõtteta, Venemaa on valmis seda tegema vastastikkuse kasu põhimõttel, antud juhul neis valdkondades, kus see vastab meie huvidele ning mõlemapoolsete huvide austamisele,» ütles Peskov vastuseks küsimusele, millised on Venemaa edasised suhted tema diplomaate välja saatnud riikidega.