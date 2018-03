Kemerovo ostukeskuse juhataja: tulekahju algatasid muust rahvusest noorukid

«Ma usun, et tegu oli süütamisega,» sõnas Suddenok täna kohtus. Zimnjaja Višnja nimelise ostukeskuse juhataja sõnul toimetati kuu aega enne põlengut ostukeskusest välja grupp 17–27- aastaseid noorukeid, kes olid külastajaid ahistanud.

Suddenok lausus, et üks nooruk nägi välja nagu mustlane ja ta suudab teda väga täpselt kirjeldada. Vahistatud ostukeskuse juhataja eitas süüdistusi, et keskuse väljapääsud olid lukustatud ja häiresüsteem ei töötanud.

Zimnjaja Višnja põlengu 64 ohvri hulgas on ka 41 last. Venemaa peaprokuröri sõnul on kõige tõenäolisem tulekahju põhjus porolooni lähedal lühisesse sattunud elektrivõrgustik.