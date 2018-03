Trump keelas Azovi pataljonil USA relvade kasutamise

«Säte 8129. Vahendeid, mis selle seadusega ette nähakse, ei tohi kasutada pataljoni Azov relvastamiseks, koolitamiseks või muul viisil toetamiseks,» seisab USA presidendi Donald Trumpi allkirjastatud dokumendis, mis on üleval kongressi veebilehel.

«USA president Trump allkirjastas kongressi senatis ja esindajatekojas vastuvõetud 2018. aasta eelarve seaduse. Ukrainale mineva sõjalise abi kogumaht on 620,7 miljonit dollarit,» kirjutas Ukraina suursaadik Ühendriikides Valeri Tšalõi Facebookis.

Pataljon Azov on vabatahtlikest koosnev väeüksus, mis kuulub Ukraina Rahvuskaardi koosseisu. Pataljoni sümboliks on Wolfsangel, millest on saanud neonatsistlike poliitiliste parteide tunnus.