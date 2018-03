Põhja-Korea riigimeedia teatel oli Kim Jong-uni sellenädalane üllatusvisiit Hiinasse, kus ta kohtus president Xi Jinpingiga, alles esimene kord, kui ta pärast võimule tulemist 2011. aastal Põhja-Koreast lahkus. Pekingi visiit on aga alles Põhja-Korea liidri reiside algus, kirjutab The Washington Post, sest tundub, et Kimil on isolatsioonis istumisest villand saanud.