Briti politsei: kõige rohkem mürgi jälgi leiti Skripalide kodu välisukselt

Skripalid leiti teadvusetus seisundis Salisbury linnas pingilt 4. märtsil ning toimetati kriitilises seisundis haiglasse. «Asjatundjad on kindlaks teinud, et närvimürgi tänase seisuga kõige kõrgem kontsentratsioon asub nende koduaadressi eesukse juures,» kirjutati teadaandes.

Briti politsei terrorismivastase võitluse üksus teatas, et on juurdluses keskendunud Skripali kodule ja selle ümbrusele. Võimud rõhutavad, et juhtunust tulenev risk Skripalide naabritele on väike.