Suurbritannia lahkub Euroopa Liidust aasta pärast

Brexiti vastane ühendus alustas kolmapäeval Suurbritannias reklaamikampaaniat, millega nõutakse rahvahääletust Suurbritannia lahkumislepingu üle Euroopa Liidust. Avaliku kampaania taga on organisatsioon Best for Britain. Veebruaris selgus, et Best for Britain on saanud 400 000 naela suuruse annetuse miljardärist investorilt George Soroselt.