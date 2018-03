Kõne Moskvasse päästis Assadi toetavad venelased USA tule alt

«Väed liikusid liiga kaugele positsioonidele, liiga lähedale. Konflikti vältimise arutelu meie juhataja ja Vene ametivenna vahel pani need väed taganema. Seega taandusime ka meie veidi, et säilitada deeskalatsioon,» lausus Mattis.

Venemaa on öelnud, et neil pole Süürias viibivate tsiviilvõitlejate üle mingit kontrolli ning et USA provotseeris eelmisel kuul toimunud õhurünnakut.