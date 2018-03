Vene lennukid ületasid põhjapooluse

Kaitseminister Sergei Šoigu teatas ministeeriumis peetud kõnes, et Venemaa lennurühm tegi esimese külma sõja järgse lennu üle põhjapooluse USA suunas.

Kremli jaoks on kohalolu Arktikas oluline areng mereväe ja sõjaväe jaoks laiemalt. Venemaa on üks viiest riigist, mis pretendeerib piirkonna maavaraderikkale territooriumile. Lisaks Venemaale on Arktikas territoorium Ameerika Ühendriikidel, Kanadal, Norral ja Taanil.