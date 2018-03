Video: Kemerovo tulekahjus pere kaotanud mees: kinosaali uksed olid alguses lahti

Põlengus oma abikaasa, õe ja kolm last kaotanud Igor Vostrikov (keskel) teisipäeval Kemerovo keskväljakul toimunud meeleavaldusel.

Pühapäeval Kemerovo kaubanduskeskuse põlengus kaotas kolm last, naise ja õe kaotanud Igor Vostrikov rääkis sotsiaalmeedias, et talle näidati turvakaamerasalvestust, kus ilmnes, et tulekahju puhkemise hetkel ei olnud keskuse 4. korrusel asunud kinosaalide uksed lukus.