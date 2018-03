Prantsuse veganit süüdistatakse terrorismi toetamises

«Seega olete šokeeritud, et terrorist tapab mõrvari,» kirjutas vegan ning loomaõiguste aktivist. «Mitte mina. Mul on tema suhtes null kaastunnet, selles on teatav õiglus,» kirjutas süüdistatu.

«Seekord oli see kolonel. Suurepärane! Lisaks tähendab see, et nüüd on üks (Prantsuse presidendi Emmanuel) Macroni valija vähem,» lisas Poussier.