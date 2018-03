Venemaa saadab vastumeetmena välja 60 USA diplomaati

«Just neil minutitel on USA suursaadik Huntsman kutsutud meie ministeeriumisse, kus minu asetäitja Sergei Rjabkov selgitab talle USA suhtes rakendatavate vastumeetmete sisu,» vahendab Interfax Lavrovi poolt pressikonverentsil öeldut.

Lavrov märkis, et vastumeetmed USA suhtes saavad olema «peegeldavad, ja mitte ainult».

USA valitsuse hinnangul tegelesid välja saadetavad Vene diplomaadid luuramisega. Venelased peavad USA-st lahkuma nädala jooksul. Väljasaadetute seas on kümmekond Venemaa ÜRO-esinduse töötajat.

Nii Suurbritannia kui ka enamike teiste lääneriikide valitsused on kindlad, et Skripalide mürgitamise taga on Venemaa.