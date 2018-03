Riia: Venemaa raketikatsetused toimuvad Läti majandusvete kohal

Venemaa õhuliikluse keskjuhtimiskeskus teavitas Lätit, et raketikatsetused viiakse läbi 4.-6. aprillini kella 6 hommikul 6-ni õhtul. Venemaa on palunud Lätil sulgeda osaliselt oma õhuruumi 18 kilomeetri kõrgusel ning 40 kilomeetri raadiuses Läti rannikust, teatas ministeerium.

Läti kaitseministeeriumi pressiesindaja Kaspars Galkins ütles BNS-ile, et Venemaa ei ole Lätit teavitanud sellest, missuguseid relvi Vene sõjavägi õppusel kasutab. Ta lisas, et Läti sõjavägi ei ole Venemaa õppuse tõttu kõrgendatud valmisolekusse viidud.

Läti kaitseministeerium kutsus Moskva teadaande järel välja riigis resideeruva Vene sõjaväeatašee polkovnik Andrei Lobovi, et väljendada rahulolematust olukorraga. Läti kaitseametkond märkis, et ehkki rahvusvahelised lepingud ei keela Venemaal selliste õppuste korraldamist, on need provokatiivsed ja neid võib pidada jõudemonstratsiooniks.