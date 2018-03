Sarkozy peab astuma kohtu ette seoses katsega kohtunikku mõjutada

Mõjuvõimuga kauplemise kaasuse keskmes on Sarkozy advokaadi ja Aziberti vestlused, mida kuulasid pealt uurijad, kes uurisid väiteid, et Sarkozy võttis vastu ebaseaduslikke rahaülekandeid kosmeetikafirma L´Oreali pärijannalt Liliane Bettencourtilt.

Sarkozy vabanes sellest kahtlustusest 2013. aastal, kuid pealtkuulamisel saadud materjalidest selgus, et endine president pakkus välja idee, et kõrge apellatsioonikohtu kohtunikule Azibertile tuleks anda informatsiooni eest Bettencourti juurdluses kõrge töökoht Monacos.

Sarkozy on väitnud, et kuna Azibert seda töökohta ei saanud, tähendab see, et ta ei ole milleski süüdi, kuid uurijad usuvad, et tehing nurjus, sest endine president ja tema advokaat said nende telefonide pealtkuulamisest teada.