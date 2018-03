ÜRO poliitikajuht: maailmaorganisatsiooni toetus langeb

Ameeriklane Fetlman, kes on olnud peasekretäri abi poliitika alal 2012. aastast saadik, ütles, et ÜRO väärtuste kahtluse alla seadmise tendents on murettekitav.

«Ma lahkun siit murelikuna selle pärast, kas me suudame säilitada liikmesriikide toetuse,» ütles Feltman.

«Maailmas on üha rohkem liidreid, ühe rohkem riike, kes kahtlevad, kas paljurahvuseline süsteem, mida meie organisatsioon esindab, on õige tee, kas see on vastus.»

Feltmani sõnum on osalt suunatud kindlasti USA presidendile Donald Trumpile, kes on kärpinud ÜRO rahastamist, ja tema uuele riikliku julgeoleku nõunikule John Boltonile, kes on maailmaorganisatsiooni tegevuse suhtes skeptiline.

Lahkuv poliitikajuht iseloomustas ÜRO-d sõnadega «jõu mitmekordistaja», mis tegeleb probleemidega nagu terrorism ja kliimamuutus, mis puudutavad ka USA ja teiste riikide huve.

«Me peame näitama, et suudame olla efektiivsed,» rõhutas Feltman viimasel pressikonverentsil.

Feltman, kelle ülesandeks oli suunata ÜRO tegevust maailma konfliktide lahendamises, leidis, et Süüria on kõige traagilisem näide rahvusvahelise kogukonna läbikukkumisest rahu ja julgeoleku saavutamises ning humanitaar- ja inimõiguskatastoofi ärahoidmises.

Ta rõhutas ka Põhja-Korea tuumaprobleemi lahendamise tähtsust, ehkki seal näib Trumpi ja Kim Jong-un kavandatava kohtumisega jää liikuma hakkavat.

Rosemary DiCarlo. FOTO: RAIGO PAJULA/PM/SCANPIX BALTICS