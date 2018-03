Hispaania Leegioni defilee kuulsa kujuga on osa Málaga püha nädala protsessioonidest, millel peale sõjaväelaste marsivad läbi tänavate Neitsi Maarja kuju kandvad kirikute ja koguduste esindajad. Kuigi pühal nädalal on protsessioone mujalgi Hispaanias, koguneb kõige rohkem – miljoneid – hispaanlasi ja välismaalasi osa saama just Málaga püha nädala üritustest.