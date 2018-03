Julia Skripal paraneb jõudsalt

BBC kohaselt on Julia Skripal (33) juba rääkima hakanud ja temast võib saada 4. märtsil Salisburys toimunud keemiarünnaku uurimise võtmetunnistaja. Sama allika andmetel pole aga teada, milliseid püsivaid kahjustusi võib närvigaas Novitšok olla naisele põhjustanud. Sergei Skripali (66) seisund oli eile ikka veel kriitiline, kuid stabiilne.

Veel lõppeva nädala keskel ütles Sergei Skripali vennatütar Viktoria Skripal, et sugulaste paranemislootus on väike. «Mul on ehk üks protsent lootust,» rääkis ta venekeelsele BBC-le.