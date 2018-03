Hispaania siseminister määras katalaani poliitikuile ihukaitsjad

Juba varem oli kaitse all iseseisvusmeelsete vasakradikaalse Arrani liikumise ahistamiskampaania ohvriks langenud kogu uurimist juhtiv kohtunik Pablo Llarena.

Llarenal on suvekodu Kataloonia piirkonna alla jäävas Püreneede osas, Dasis. Seal oli keegi ühele majale sodinud sõimu, kus nimetati kohtunikku fašistiks ja ähvardati. Lisaks on alustatud uurimist naise osas, kes postitas Twitterisse Llarena ja tema abikaasa kodu aadressi Sant Cugat del Vallèsis sõnumiga: «Jagage seda. Nad peavad teadma, et nüüdsest ei saa nad enam tänaval liikuda.»