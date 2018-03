Trump kuulutas aprilli seksuaalse ahistamise vastaseks kuuks

"Minu administratsioon on pühendunud tõstma teadlikkust seksuaalsest ahistamisest ja julgustama ohvreid avalikustama kuriteo toimepanijaid, et neid saaks vastutusele võtta."

Vähemalt 20 naist on avalikult süüdistanud Trumpi seksuaalses ahistamises enne presidendiks saamist. Valge Maja on jäänud kindlaks, et need naised valetavad.