California kohvikud peavad hakkama ostjaid hirmutama vähiohuga

«Otsus pole veel lõplik, kuid ma usun siiski, et see on tähtis uudis ja ma tunnen suurt kergendust pärast kaheksat aastat tööd asja kallal,» ütles advokaat Raphael Metzger. «See tuleb kasuks rahvatervisele.»

Kohtu dokumentidest selgub, et California osariigi joogivett ja mürkaineid puudutava regulatsiooni kohaselt peavad ettevõtted hoiatama kliente selgelt arusaadaval viisil, kui nende pakutavas joogis on suurel hulgal kemikaale, mida loetakse mürgiseks või kantserogeenseks ning kohvikud pole seda seni teinud.

«Korduvalt on tõestatud, et kohv on tervislik jook. See hagi on naeruvääristanud seadusi, on ajanud segadusse tarbijaid ja ei ole kuidagi aidanud kaasa rahvatervise parandamisele,» kommenteeris USA rahvusliku kohviliidu president William Murray.