Video: avalikustati video Kemerovo keskuse põlengu algusest

Videolõigu teisel minutil on näha, kuidas algab evakueerimine ja hoone täitub kiiresti tumeda suitsuga. Põlengust pääsesid eluga sinises ja kollases saalis olnud inimesed. Punase saalis viibinud, nende seas ka Vostrikovi pere hukkus, sest saali uksed olid lukus.

Kuigi turvakaamera salvestisest on näitab paksu suitsu, on siiski näha, et inimesed liiguvad väljapääsu poole ning evakuatsioonivalgustus töötab.