Viimased opositsioonivõitlejad on lahkumas Ida-Ghouta lõunaosast

Riigitelevisiooni teatel on 38 bussi sisenenud Zamalka, Ein Tarma, Arbeeni ja Jobari linnadesse, et võtta peale üle 1700 mässulise ja tsiviilisikut ning viia nad Süüria loodeprovintsi Idlibisse.

Idlib on ainus veel suuresti opositsiooni käes olev Süüria provints.

Riikliku uudisteagentuuri SANA teatel on viimastel nädalatel Damaskuse lähedal asuvast Ida-Ghouast Idlibisse evakueeritud 38 000 võitlejat ja tsiviilisikut.

Piirkond on rühmituse Jaish al-Islam kontrolli all ja Süüria valitsus on andnud rühmitusele laupäeva õhtuni aega nõustuda evakueerimisega või seista silmitsi täiemahulise valitsusvägede pealetungiga.