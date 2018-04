Galerii: Paavst ärgitas oma ülestõusmispühade läkituses peatama veresauna Süürias

«Täna soovime, et rahuvilju saaks maitsta terve maailm, alates armastatud ja kaua kannatanud Süüriast,» ütles paavst traditsioonilises pöördumises linnale ja maailmale (Urbi et Orbi).

Katoliku kiriku pea sõnul tuleb luua tingimused, et võimaldada ligipääsu humanitaarabile, mida vajavad meie vennad ja õed Süürias ning tagades ka sobiv olukord põgenike naasmiseks koju.

Süüria kodusõjas on seitsme aasta jooksul hukkunud umbes 350 000 inimest, oma kodudest on põgenenud miljoneid.

Samuti väljendas paavst oma pöördumises muret konfliktide pärast Pühal Maal (Iisrael ja okupeeritud Palestiina) ning tõi välja relvakonflikti Jeemenis, kus alates 2015. aasta märtsist on hukkunud umbes 10 000 inimest.

Lisaks soovis paavst «dialoogi vilju» Korea poolsaarele, väljendades lootust, et praegused kõnelused edendaksid regioonis rahu ja harmooniat.

«Las need, kes otseselt vastutavad, astuvad samme targalt ja läbinägelikult, et tuua kasu korea rahvale ja luua usalduslikke suhteid rahvusvahelises kogukonnas,» ütles Franciscus.

Viimased kuud on toonud kaasa sula Põhja-Korea ja ülejäänud maailma vahel. Põhja-Korea liider Kim Jong-un on nõustunud kõnelustega Lõuna-Korea ja USA riigipeadega ning on valmis peatama ajutiselt raketi- ja tuumakatsetused.