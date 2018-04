Eesti juhtide kõige märgilisem käik Valgesse majja toimus 1990. aastal, kui tollane välisminister Lennart Meri – koos peaminister Edgar Savisaarega – seal olles tõepoolest märgi maha jättis. Meri tõmbas väidetavalt risti president George Bush vanema, kirgliku kalamehe, gloobusel Kamtšatka peale, öeldes, et näete siin on üks hea kalajõgi (teistel väidetel tegi ta risti Eesti peale, et ameeriklased selle väikese laigu maailmas kiiresti üles leiaksid.)