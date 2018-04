Deutsche Post müüs Saksa parteidele kliendiandmeid

Väidetavalt jagas ettevõte parteidega anonüümseks muudetud kujul enam kui miljardit infoühikut, kirjutas ajaleht Bild am Sonntag.

Parteid olla isiklikke andmeid hankinud Deutsche Posti tütarettevõtte vahendusel 2017. aasta valimiste kampaania aja. Ajalehe väitel on endine riigiettevõte müünud andmeid parteidele aga oma tütarettevõtte kaudu juba alates 2005. aastast.

Mõlemad parteid on vastavate lepingute olemasolu kinnitanud, postiasutus ajakirjanduse päringutele aga vastata ei soovinud.

Vastavalt ajalehe käsutusse jõudnud dokumentidele on küll parteidele edastatud andmed anonüümsed, kuid et info hulk on sedavõrd suur, siis andmeid kombineerides olevat nende põhjal võimalik vähemalt kuue majapidamisega hoonete puhul välja selgitada sealsete elanike erakondlikke eelistusi.